Фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру сьогодні можуть продовжити запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Шевченківського районного суду Києва.

Повідомляється, що Шевченківський райсуд розпочав засідання з продовження запобіжного заходу Мангеру. Засідання проходить під головуванням судді Тетяни Притули.

Фото: суд над Мангер (РБК-Україна)

Нагадаємо, в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього Мангера звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На сьогодні підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет. При цьому він може виїжджати за межі Херсона тільки з відома слідчого.

На Катерину Гандзюк напали 1 серпня 2018 року, обливши концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, коли вона йшла на роботу. 4 листопада вона померла від наслідків, безпосередньою причиною смерті став обрив тромбу.