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Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк

Новости » Политика     12.06.2020 - 16:17
Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангера хотят взять под стражу за давление на свидетелей

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Владислава Мангера, главу Херсонского областного совета. Обвинение просит арестовать его за давление на свидетелей по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

В частности, собеседник подтвердил, что Печерский райсуд Киева вынес такое решение.

"Суд сегодня разрешил принудительный привод", - сообщил он.

По его словам, прокуратура намерена просить суд арестовать Мангера из-за того, что он якобы давил на свидетелей по делу Гандзюк.

Напомним, ранее суд продлил расследование дела Гандзюк до 29 июля; решение было принято в связи с появлением новых обстоятельств.

Также ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что арестованный организатор нападения на активистку Алексей Левин не давал прямых свидетельств против Мангера, которого считают заказчиком.

Нападение на Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев активистка умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
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