Мангера примусово доставлять до суду у справі Гандзюк

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера хочуть взяти під варту за тиск на свідків

Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід Владислава Мангера, голову Херсонської обласної ради. Обвинувачення просить заарештувати його за тиск на свідків у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

Зокрема, співрозмовник підтвердив, що Печерський райсуд Києва виніс таке рішення.

"Сьогодні суд дозволив примусовий привід", - повідомив він.

За його словами, прокуратура має намір просити суд заарештувати Мангера через те, що він нібито тиснув на свідків у справі Гандзюк.

Нагадаємо, раніше суд продовжив розслідування справи Гандзюк до 29 липня; рішення було прийнято у зв'язку з появою нових обставин.

Також раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що арештований організатор нападу на активістку Олексій Левін не давав прямих свідчень проти Мангера, якого вважають замовником.

Напад на Гандзюк стався влітку 2018 року, її облили концентрованої сірчаною кислотою. За кілька місяців активістка померла. На сьогодні відбувають покарання виконавці злочину.

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Автор: РБК-Україна