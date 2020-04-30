Левин не давал прямых показаний на Мангера, - генпрокурор

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

СБУ сообщила о завершении досудебного расследования убийства Екатерины Гандзюк

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин не давал прямых свидетельств относительно вероятного заказчика главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом в интервью “Громадському” заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В то же время она заявила, что не является прокурором в деле и не имеет права разглашать детали.

“Прямых показаний на Мангера он (Левин, - ред.) не давал. Но доказательств в деле обвинению достаточно”, - сказала она.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Гандзюк. По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В то же время, как сообщили в ОГУ, Левин отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Как писало РБК-Украина, в марте следствие по делу Гандзюк продолжали до июля.

Расследование активизировалось после экстрадиции Алексея Левина из Болгарии, где он долгое время скрывался под вымышленным именем.

Нападение на Гандзюк произошло в 2018 году, неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой возле дома. Ожоги составили более 30% тела пострадавшую доставили в Киев и дали ей охрану. Через две недели были задержаны бывшие участники АТО, которые были исполнителями нападения.

Катерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года на 34-м году жизни от последствий кислотной атаки. Медики назвали непосредственной причиной смерти-обрыв тромба.