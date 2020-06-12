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Суд продлил расследование дела Гандзюк до конца июля

Новости » Общество     12.06.2020 - 11:39
Суд продлил расследование дела Гандзюк до конца июля
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Сегодня суд рассмотрит изменение меры пресечения Мангеру

Суд продлил расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля. Расследование было продлено в связи с появлением новых обстоятельств в деле.

Об этом заявил прокурор в деле Гандзюк Андрей Сенюк.

По его словам, соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 11 июня. Сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владимиру Мангеру.

"В связи с новыми обстоятельствами, возникшими, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангер вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство", - сказал Сенюк.

Также прокурор отметил, что решение о продлении расследования относится и к другому подозреваемому Алексею Левину. При этом детали "новых обстоятельств" обвинение не раскрыло.

"Изменились некоторые обстоятельства, риски, которые обязывают нас обратиться относительно изменению", - уточнил Сенюк.

Днем ранее, 11 июня, подозреваемый Мангер в видеообращении заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля.

Напомним, 27 апреля прокуроры сообщили о завершении расследования убийства Гандзюк. При этом активисты устроили акцию протеста у здания Офиса президента, а также под домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Одним из требований протестующих было продление следствия по делу Гандзюк.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что расследование было завершено в связи с тем, что у прокурора появилось достаточно оснований для составления обвинительного акта.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины расследованиеЕкатерина ГандзюкСуд
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