"Маневр силою". Експерт вказав на важливий момент по F-16, пов'язаний з Польщею та Румунією.

Те, що Румунія та Польща готові сприяти щодо багатьох питань, є вдалим варіантом, вважає провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

"У Румунії тренувальний центр, а Польща, можливо, готує депо для зберігання літаків, які нам будуть передавати. Тоді їм достатньо перелетіти кордон, здійснити посадку на будь-якому аеродромі і вже ніхто не скаже, що вони працюють з натовських аеродромів", - пояснює експерт.

Таким чином, можна буде ремонтувати та перекидати F-16 не з Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії, а із сусідніх країн. Де вони накопичуватимуться у стані боєготовності.

"У цьому випадку нам доступний так званий маневр силою. Наприклад, у росіян починається сверблячка на якійсь ділянці фронту, більше винищувачів перелітає на нашу територію. Або якщо взимку негода чи відносно спокійно на фронті, вони летять на ремонт. Але наголошую, це моя особиста думка", - додав співрозмовник.

За його словами, виглядає так, що для F-16 в Україні буде один базовий та кілька оперативних аеродромів. Але щодо того, як їх застосовуватимуть безпосередньо, залежить не тільки від кількості, а й від оснащення та переданих озброєнь.

Майже напевно спочатку будуть доступні лише ракети "повітря-повітря" для ближнього бою та протирадіолокаційні AGM-88 HARM. За такого розкладу сподіватися на швидку появу на фронті не доводиться, тому що бити по наземних цілях просто не буде чим. І згідно з останніми сигналами, перші F-16 точно не залучать до фронтових операцій.