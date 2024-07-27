"Маневр силой". Эксперт указал на важный момент по F-16, связанный с Польшей и Румынией

То, что Румыния и Польша готовы содействовать по многим вопросам, - удачный вариант, считает ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"В Румынии тренировочный центр, а Польша, возможно, готовит депо для хранения самолетов, которые нам будут передавать. Тогда им достаточно перелететь границу, совершить посадку на любом аэродроме и уже никто не скажет, что они работают с натовских аэродромов", - объясняет эксперт.

Таким образом, можно будет ремонтировать и перебрасывать F-16 не из Дании, Нидерландов, Бельгии и Норвегии, а из соседних стран. Где они будут накапливаться в состоянии боеготовности.

"В этом случае нам доступен так называемый маневр силой. К примеру, у россиян начинается зуд на каком-то участке фронта, больше истребителей перелетает на нашу территорию. Или если зимой непогода или относительно спокойно на фронте, они летят на ремонт. Но подчеркиваю, это мое личное мнение", – добавил собеседник.

По его словам, выглядит так, что для F-16 в Украине будет один базовый и несколько оперативных аэродромов. Но что касается того, как их будут применять непосредственно, зависит не только от количества, но и от оснащения и переданных вооружений.

Почти наверняка сначала будут доступны лишь ракеты "воздух-воздух" для ближнего боя и противорадиолокационные AGM-88 HARM. При таком раскладе надеяться на скорое появление на фронте не приходится, так как бить по наземным целям попросту нечем. И согласно последним сигналам, первые F-16 точно не задействуют в фронтовых операциях.