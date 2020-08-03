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В Манчестере объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Манчестер, Понедельник 03 августа 2020 14:11
В Манчестере объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Такое решение не приведет к радикальным изменениям для граждан

В агломерации Манчестера (Великобритания) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции. Среди 20 муниципалитетов Англии, где больше всего растет количество новых заражений, на Большой Манчестер приходится более трети случаев.

Об этом сообщает ВВС.

В мэрии уверяют, что такое решение не приведет к радикальным изменениям для граждан. Оно направлено для того, чтобы государственные учреждения могли как можно быстрее получить доступ к необходимым ресурсам для противодействия распространению COVID-19, которое наблюдается там последние 10 дней.

Напомним, в Большом Манчестере в пятницу усилили карантинные ограничения из-за угрожающей ситуации с коронавирусом. Таким образом, там людям запретили встречаться друг с другом в закрытых помещениях или на территориях частных садов. Жители отдельных домохозяйств по-прежнему смогут ходить в пабы и рестораны, но не смогут встречаться там с жителями других домохозяйств.

Аналогичные ограничения также действуют в восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира.

Напомним, ранее Великобритания отложила очередной этап смягчения карантина из-за роста случаев коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ считают, что причинами вспышек коронавируса в Европе может быть поведение молодежи, которая часто игнорирует карантинные меры.

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