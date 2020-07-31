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Британия отменила очередной этап выхода из карантина

Лондон, Пятница 31 июля 2020 14:55
Британия отменила очередной этап выхода из карантина
Фото: Борис Джонсон (flickr.com number10gov)
Автор: Роман Калиниченко

На севере Англии усилят карантин

Великобритания отложила очередной этап смягчения карантина из-за роста случаев коронавируса. Текущие ограничения сохранятся по меньшей мере еще две недели.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает The Guardian.

Новый этап ослабления карантина должен был начаться завтра, 1 августа. Джонсон сказал, что отменит это решение.

Одновременно с этим, правительство усилит карантин в некоторых частях на севере Англии.

"Мы принимаем эти меры с тяжелым сердцем, но, к сожалению, это необходимо, потому что мы видели, что в домашних хозяйствах не придерживаются социального дистанцирования, что является одной из причин роста заболеваемости", - заявил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

В последние дни в Британии наблюдается рост случаев коронавируса. Так, за последние сутки было выявлено 876 больных COVID-19. Это самый большой суточный прирост на протяжении июля.

Вспышки и рост коронавируса в Европе регистрируют ежедневно. Страны начали возвращать некоторые карантинные ограничения, отмененные ранее.

Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.

Также, масочный режим и запрет массовых собраний ввели в Мадриде.

В ВОЗ считают, что причинами вспышек коронавируса в Европе может быть поведение молодежи, которая часто игнорирует карантинные меры.

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