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У Манчестері оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

Манчестер, Понеділок 03 серпня 2020 14:11
У Манчестері оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Таке рішення не призведе до радикальних змін для громадян

В агломерації Манчестера (Велика Британія) оголосили режим надзвичайної ситуації через швидке розповсюдження коронавірусної інфекції. З-поміж 20 муніципалітетів Англії, де найбільше зростає кількість нових заражень, на Великий Манчестер припадає більше третини випадків.

Про це повідомляє ВВС.

У мерії запевняють, що таке рішення не призведе до радикальних змін для громадян. Воно спрямоване для того, щоб державні установи могли якнайшвидше отримати доступ до необхідних ресурсів задля протидії поширенню COVID-19, яке спостерігається там останні 10 днів.

Нагадаємо, у Великому Манчестері у п’ятницю посилили карантинні обмеження через загрозливу ситуацію з коронавірусом. Таким чином, там людям заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів. Мешканці окремих домогосподарств як і раніше зможуть ходити в паби і ресторани, але не зможуть зустрічатися там з мешканцями інших домогосподарств.

Аналогічні обмеження також діють у східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркширу.

Нагадаємо, раніше Великобританія відклала черговий етап пом'якшення карантину через зростання випадків коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ вважають, що причинами спалахів коронавірусу в Європі може бути поведінка молоді, яка часто ігнорує карантинні заходи.

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