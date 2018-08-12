У Манчестері після карнавалу сталася стрілянина, поранено 10 осіб

Поліція Манчестера встановлює обставини стрілянини

У Манчестері (Великобританія) вночі після міського карнавалу сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримали не менше 10 осіб. Про це повідомляє Sky.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Мосс-Сайд. За даними поліції, не менше 10 людей отримали поранення в результаті стрілянини, в район події перекинуто посилені наряди, встановлюються причини стрілянини.

Також поліція зазначила, що в суботу у місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що підозрюваному у стрільбі в Канаді висунули звинувачення в чотирьох убивствах. 10 серпня в результаті збройного нападу в канадському Фредериктоні загинули чотири людини, з них двоє - поліцейські.

Додамо, в канадському Торонто 22 липня сталася стрілянина, в результаті якої загинув 18-річний випускник середньої школи та 10-річна дівчинка. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стрілка ліквідували на місці події.