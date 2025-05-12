"Манчестер Юнайтед" встановив одразу два антирекорди XXI століття: про що йдеться

Після чергової болючої поразки від "Вест Гема" на власному полі "Манчестер Юнайтед" увійшов в історію. Щоправда, з сумного боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику виступів манкуніанців в АПЛ.
У матчі 36-го туру англійської Прем’єр-ліги МЮ на домашньому стадіоні поступився "Вест Гему" з рахунком 0:2. У складі лондонців забивали Томаш Соучек (26-та хвилина) та Джеррод Боуен (57-ма хвилина).
Ця поразка стала вже 17-ю для "червоних дияволів" у поточному сезоні АПЛ - подібне трапляється вперше за останні 51 рік.
Крім того, команда Рубена Аморіма не може виграти вже сім матчів поспіль у Прем’єр-лізі, що востаннє траплялося ще в далекому 1992 році.
Таким чином, "Юнайтед" оновив одразу два антирекорди 21-го століття.
Після 36 турів МЮ посідає лише 16-те місце в таблиці, маючи в активі 39 очок, і ризикує завершити сезон на найгіршій позиції за останні десятиліття.
Єдине, що ще якось тримає МЮ у фокусі європейських футбольних новин - це вихід клубу в фінал Ліги Європи. Але з такою формою і мотивацією навіть єврокубкові виступи виглядають як тягар.
Перемога у фіналі ЛЄ над "Тоттенхемом" - єдиний варіант для манкуніанців повернутись у Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Адже фініш у топ-7 АПЛ вже неможливий математично, що не дозволить легендарному клубу зіграти в сезоні 2025/2026 навіть у Лізі конференцій.
Раніше ми писали, що легенда "Манчестер Юнайтед" став бійцем ММА.