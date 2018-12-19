"Манчестер Юнайтед" удалил сообщение о назначении и.о. тренера

Фото: удаленное сообщение "Манчестер Юнайтед" (скрин)

Ожидается, что норвежский специалист все же временно возглавит команду

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью. Однако, как сообщает BBC, позже сообщение с сайта было удалено.

"Манкунианцы" разместили видео с победным голом норвежца в финале Лиги чемпионов 1999 с текстом "Сульшер становится нашим и.о. спустя 20 лет после требла, когда он забил ТОТ САМЫЙ гол на "Камп Ноу".

Manchester United a annoncé par inadvertance qu'Ole Gunnar Solskjær assurerait l’intérim à la tête du club avant de supprimer son communiqué. pic.twitter.com/Tj6wcK58kj — Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2018

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг успела поздравить Сульшера с назначением: "Великий день для норвежского футбола. Удачи с "красными дьяволами", но позже также удалила твит.

The Norwegian Prime Minister announced Ole Gunnar Solskjaer as United manager. It’s been an eventful day. Good night reds. #mufc pic.twitter.com/vL56w47MLO — United Xtra (@utdxtra) December 18, 2018

Ожидается, что норвежский специалист все же возглавит свой бывший клуб. Официально о его назначении объявят уже в среду, 19 декабря.

"Манчестер Юнайтед" после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея.

Напомним, ранее сообщалось, что французский специалист Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Моуринью.