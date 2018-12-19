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"Манчестер Юнайтед" удалил сообщение о назначении и.о. тренера

Новости » Спорт    19.12.2018 - 09:57
"Манчестер Юнайтед" удалил сообщение о назначении и.о. тренера
Фото: удаленное сообщение "Манчестер Юнайтед" (скрин)

Ожидается, что норвежский специалист все же временно возглавит команду

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Жозе Моуринью. Однако, как сообщает BBC, позже сообщение с сайта было удалено.

"Манкунианцы" разместили видео с победным голом норвежца в финале Лиги чемпионов 1999 с текстом "Сульшер становится нашим и.о. спустя 20 лет после требла, когда он забил ТОТ САМЫЙ гол на "Камп Ноу".

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг успела поздравить Сульшера с назначением: "Великий день для норвежского футбола. Удачи с "красными дьяволами", но позже также удалила твит.

Ожидается, что норвежский специалист все же возглавит свой бывший клуб. Официально о его назначении объявят уже в среду, 19 декабря.

"Манчестер Юнайтед" после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея.

Напомним, ранее сообщалось, что французский специалист Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Моуринью.

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