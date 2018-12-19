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"Манчестер Юнайтед" видалив повідомлення про призначення в.о. тренера

Новини » Спорт    19.12.2018 - 09:57
"Манчестер Юнайтед" видалив повідомлення про призначення в.о. тренера
Фото: видалене повідомлення "Манчестер Юнайтед" (скрін)

Очікується, що норвезький фахівець все ж тимчасово очолить команду

Офіційний сайт "Манчестер Юнайтед" повідомив про призначення колишнього форварда команди Оле-Гуннара Сульшера виконуючим обов'язки головного тренера після звільнення Жозе Моурінью. Однак, як повідомляє BBC, пізніше повідомлення з сайту було видалено.

"Манкуніанці" розмістили відео з переможним голом норвежця в фіналі Ліги чемпіонів 1999 року з текстом "Сульшер стає нашим в.о. через 20 років після потроєнь, коли він забив ТОЙ САМИЙ гол на "Камп Ноу".

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг встигла привітати Сульшера з призначенням: "Великий день для норвезького футболу. Удачі з "червоними дияволами", але пізніше також видалила твіт.

Очікується, що норвезький фахівець все ж очолить свій колишній клуб. Офіційно про його призначення оголосять вже в середу, 19 грудня.

"Манчестер Юнайтед" після 17 турів розташовується на шостому рядку в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги з 26 очками в активі. Моурінью очолив команду влітку 2016 року і за два з половиною роки виграв з нею три трофеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький фахівець Зінедін Зідан може очолити "Манчестер Юнайтед" в разі відходу Моурінью.

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