Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Моуринью

Новости Спорт 01.08.2018 - 16:44
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Француз может стать преемником португальского наставника

Французский специалист Зинедин Зидан находится первым в списке кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае ухода португальца Жозе Моуринью. Об этом утверждает The Sun.

Как пишет газета, руководство клуба недовольно выступлением команды в предсезонных матчах. Также боссы МЮ озабочены трансферной кампанией, которую проводит португалец. По их мнению, приобретения, совершенные в межсезонье, вряд ли помогут выиграть чемпионат Англии в сезоне 2018/19.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов. После окончания сезона 2017/18 он неожиданно покинул свою должность. 

​Действующий контракт Моуринью заканчивается летом 2019 года. 54-летний наставник возглавил "Юнайтед" летом 2016 года. За это время португальский специалист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" остался без трофеев, а в АПЛ финишировал вторым, отстав на 19 очков от чемпиона - "Манчестер Сити". 

Тренер "Манчестер Юнайтед" призвал игроков поскорее вернуться из отпуска "Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча"
Теги:  Манчестер Юнайтед,  Жозе Моуринью,  тренер,  Зинедин Зидан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС