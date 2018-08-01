Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Моуринью

Француз может стать преемником португальского наставника

Французский специалист Зинедин Зидан находится первым в списке кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае ухода португальца Жозе Моуринью. Об этом утверждает The Sun.

Как пишет газета, руководство клуба недовольно выступлением команды в предсезонных матчах. Также боссы МЮ озабочены трансферной кампанией, которую проводит португалец. По их мнению, приобретения, совершенные в межсезонье, вряд ли помогут выиграть чемпионат Англии в сезоне 2018/19.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов. После окончания сезона 2017/18 он неожиданно покинул свою должность.

​Действующий контракт Моуринью заканчивается летом 2019 года. 54-летний наставник возглавил "Юнайтед" летом 2016 года. За это время португальский специалист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги. В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" остался без трофеев, а в АПЛ финишировал вторым, отстав на 19 очков от чемпиона - "Манчестер Сити".