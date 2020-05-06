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"Манчестер Юнайтед" призвал игроков команды вернуться в течение недели

Новости » Спорт     06.05.2020 - 16:05
"Манчестер Юнайтед" призвал игроков команды вернуться в течение недели
Фото: тренировка игроков "МанЮ" (facebook.com/manchesterunited)

Но пока неизвестно, когда английским клубам разрешат возобновить тренировки

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" призвал футболистов, находящихся за пределами Великобритании, возвратиться в течение семи дней. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, клуб не сообщил точную дату возобновления тренировок на базе, однако руководство "красных дьяволов" рекомендовало игрокам вернуться в Манчестер как можно раньше. В материале говорится, что Англию точно покинули Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф и Серхио Ромеро.

Чемпионат Англии, как и все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе футбольные клубы АПЛ обсудили возможные шаги по планированию относительно возобновления сезона, однако никакого решения принято не было.

Также УЕФА отсрочил на неопределенный срок возобновление еврокубковых матчей, включая ответную игру 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и австрийским клубом ЛАСК.

Напомним, ранее "Ювентус" вызвал футболистов из-за границы для возобновления тренировок.

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