"Манчестер Юнайтед" закликав гравців команди повернутися протягом тижня

Фото: тренування гравців "МанЮ" (facebook.com/manchesterunited)

Але поки невідомо, коли англійським клубам дозволять відновити тренування

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" закликав футболістів, що знаходяться за межами Великої Британії, повернутися протягом семи днів. Про це повідомляє The Times.

Як зазначає видання, клуб не повідомив точну дату відновлення тренувань на базі, проте керівництво "червоних дияволів" рекомендувало гравцям повернутися в Манчестер якомога раніше. У матеріалі йдеться, що Англію точно покинули Бруну Фернандеш, Фред, Віктор Лінделеф і Серхіо Ромеро.

Чемпіонат Англії був перерваний на невизначений термін через коронавірус. Минулого тижня акціонери англійської прем'єр-ліги і футбольні клуби обговорили можливі кроки з планування щодо відновлення сезону, проте ніякого рішення прийнято не було.

Також УЄФА відстрочив на невизначений термін відновлення єврокубкових матчів, включаючи повторну гру 1/8 фіналу Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і австрійським клубом ЛАСК.

Нагадаємо, раніше "Ювентус" викликав футболістів з-за кордону для відновлення тренувань.