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"Манчестер Юнайтед" приобрел самого дорогого защитника в истории футбола

Новости » Спорт    05.08.2019 - 15:50
"Манчестер Юнайтед" приобрел самого дорогого защитника в истории футбола
Фото: Гарри Магуайра (twitter.com/ManUtd)

Игрок подписал контракт с клубом до 2025 года

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из "Лестер Сити" защитника Гарри Магуайра. Об этом информирует официальный сайт "манкунианцев".

Игрок подписал контракт с клубом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов - до лета 2025 года - с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые подробности сделки не уточняются, однако на официальном сайте "Лестера" сообщается, что вырученная от продажи футболиста сумма является рекордной.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 80 млн фунтов (более 87 млн евро).

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал "Ливерпулю", который в начале 2018 года купил у "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов.

Магуайр выступал за "Лестер Сити" с 2017 года. Тогда его трансфер обошелся "лисам" в 12 млн фунтов.

Напомним, "Манчестер Сити" совершил рекордный для клуба трансфер.

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