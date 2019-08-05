"Манчестер Юнайтед" приобрел самого дорогого защитника в истории футбола

Фото: Гарри Магуайра (twitter.com/ManUtd)

Игрок подписал контракт с клубом до 2025 года

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из "Лестер Сити" защитника Гарри Магуайра. Об этом информирует официальный сайт "манкунианцев".

Игрок подписал контракт с клубом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов - до лета 2025 года - с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые подробности сделки не уточняются, однако на официальном сайте "Лестера" сообщается, что вырученная от продажи футболиста сумма является рекордной.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester United for the transfer of defender @HarryMaguire93.



Best wishes, Harry! — Leicester City (@LCFC) August 5, 2019

По информации СМИ, сумма трансфера составила 80 млн фунтов (более 87 млн евро).

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал "Ливерпулю", который в начале 2018 года купил у "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов.

Магуайр выступал за "Лестер Сити" с 2017 года. Тогда его трансфер обошелся "лисам" в 12 млн фунтов.

Напомним, "Манчестер Сити" совершил рекордный для клуба трансфер.