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"Манчестер Юнайтед" намерен удержать лидера команды увеличением зарплаты

Новости » Спорт    18.06.2019 - 11:07
"Манчестер Юнайтед" намерен удержать лидера команды увеличением зарплаты
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Погба готов покинуть клуб и намекнул об этом

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено увеличить зарплату полузащитнику Полю Погба, чтобы он не покидал команду. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее француз заявил, что намерен покинуть английский клуб "для нового вызова". По информации источника, чтобы сохранить 26-летнего полузащитника в команде, руководство МЮ готово повысить зарплату с 325 тысяч евро в неделю до 561 тысячи евро. 

Основным претендентом на Погба является мадридский "Реал", который уже отправил запрос в английский клуб с предложением в 101 миллион евро, однако эта сумма не соответствует ожиданиям "Манчестер Юнайтед".

В прошедшем сезоне Погба сыграл 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт футболиста с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2021 года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" планирует серьезные изменения в составе. В летнее трансферное окно клуб может расстаться сразу с шестью игроками

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