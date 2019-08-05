"Манчестер Юнайтед" придбав найдорожчого захисника в історії футболу

Фото: Гаррі Магуайра (twitter.com/ManUtd)

Гравець підписав контракт з клубом до 2025 року

"Манчестер Юнайтед" оголосив про перехід з "Лестер Сіті" захисника Гаррі Магуайра. Про це інформує офіційний сайт "манкуніанців".

Гравець підписав контракт з клубом угоду, розрахований на шість сезонів - до літа 2025 року - з можливістю продовження ще на один сезон.

Фінансові подробиці угоди не уточнюються, проте на офіційному сайті "Лестера" повідомляється, що виручена від продажу футболіста сума є рекордною.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester United for the transfer of defender @HarryMaguire93.



Best wishes, Harry! — Leicester City (@LCFC) August 5, 2019

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 80 млн фунтів (більш як 87 млн ​​євро).

Зазначимо, що попередній рекорд належав "Ліверпулю", який на початку 2018 роки купив у "Саутгемптона" Вірджіла ван Дейка за 75 млн фунтів.

Магуайр виступав за "Лестер Сіті" з 2017 року. Тоді його трансфер обійшовся "лисицям" в 12 млн фунтів.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" здійснив рекордний для клубу трансфер.