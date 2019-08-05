"Манчестер Юнайтед" придбав найдорожчого захисника в історії футболу

Гравець підписав контракт з клубом до 2025 року
"Манчестер Юнайтед" оголосив про перехід з "Лестер Сіті" захисника Гаррі Магуайра. Про це інформує офіційний сайт "манкуніанців".
Гравець підписав контракт з клубом угоду, розрахований на шість сезонів - до літа 2025 року - з можливістю продовження ще на один сезон.
Фінансові подробиці угоди не уточнюються, проте на офіційному сайті "Лестера" повідомляється, що виручена від продажу футболіста сума є рекордною.
#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester United for the transfer of defender @HarryMaguire93.— Leicester City (@LCFC) August 5, 2019
Best wishes, Harry!
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 80 млн фунтів (більш як 87 млн євро).
Зазначимо, що попередній рекорд належав "Ліверпулю", який на початку 2018 роки купив у "Саутгемптона" Вірджіла ван Дейка за 75 млн фунтів.
Магуайр виступав за "Лестер Сіті" з 2017 року. Тоді його трансфер обійшовся "лисицям" в 12 млн фунтів.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" здійснив рекордний для клубу трансфер.