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"Манчестер Сити" объявил о рекордном для клуба трансфере

Новости » Спорт    04.07.2019 - 16:06
"Манчестер Сити" объявил о рекордном для клуба трансфере

Соглашение заключено на пять лет

"Манчестер Сити" объявил о перехода из мадридского "Атлетико" полузащитника Родриго Эрнандеса. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Сумма трансфера хавбека стала рекордной для "горожан". 

Отмечается, что с 23-летним испанским футболистом было заключено соглашение на пять сезонов - до лета 2024 года. Он будет выступать по 16 номером. 

Манчестерский клуб заплатил за игрока 70 млн евро. Данная сумма была прописана в его контракте с "Атлетико" в качестве отступных.

Родриго Эрнандес перешел в состав "матрасников" летом прошлого года из "Вильярреала". В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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