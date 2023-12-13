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"Манчестер Юнайтед" підшукав заміну тен Хагу. Екс-керманич "Реала" обставив Зідана

Фото: Хулен Лопетегі вже працював на Альбіоні (wolves.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Ерік тен Хаг опинився під загрозою звільнення з англійського "Манчестер Юнайтед" після безславного вильоту команди з єврокубків. Преса зісватала на "Олд Траффорд" іншого фахівця з континенту – Хулена Лопетегі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Іспанський тренер став серйозним претендентом на посаду керманича МЮ. Крісло під чинним менеджером "червоних дияволів" серйозно захиталося. Раніше фаворитом на заміну нідерландцю називали Зінедіна Зідана.

Напередодні "Юнайтед" із тен Хагом на чолі програв мюнхенській "Баварії" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:1). Домашня поразка призвела не лише до вильоту з престижного турніру. Манкуніанці загалом завершили виступи на євроарені.

Керівництво МЮ нібито вивчає варіант зі змінами на тренерському містку команди. Поруч із провалом у Лізі чемпіонів не вражають результати команди і в чемпіонаті Англії. Наразі "Юнайтед" набрав 27 очок у Прем'єр-лізі, йде на 6-й сходинці та вже на 6 пунктів відстав від топ-4.

Лопетегі залишається без роботи з літа. Перед стартом сезону АПЛ він покинув "Вулверхемптон" на знак протесту. Іспанець був незадоволений продажем зірок "вовків" і відмовою керівництва підписати бажаних виконавців.

Хто такий Хулен Лопетегі

Уродженець містечка Астеасу в Країні Басків. На професіональному рівні виступав за "Кастілью", мадридський "Реал", "Лас-Пальмас", "Логроньєс", "Барселону" та "Райо Вальєкано".

Кар'єру тренера розпочав із посади асистента головного в збірній Іспанії U-17. У 2003 році самостійно очолив "Райо Вальєкано". Потім працював з юнацькими та молодіжними збірними Іспанії. У 2014-2016 рр. тренував "Порту". Потім очолив збірну Іспанії, яку покинув зі скандалом заради "Реала".

На "Бернабеу" затримався лише на кілька місяців і був звільнений у жовтні 2018 року. Пізніше тренував "Севілью" та тріумфував із нервіонцями в Лізі Європи 2019/20.

До слова, українець Мудрик очолив рейтинг Прем'єр-ліги за успішними обіграшами.

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