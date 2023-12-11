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Мудрик вийшов у лідери АПЛ за видовищним показником: про що йдеться

Лондон, Понеділок 11 грудня 2023 12:36
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Мудрик вийшов у лідери АПЛ за видовищним показником: про що йдеться Фото: Михайло Мудрик (ліворуч) (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик на фоні невдалих результатів лондонського "Челсі" опинився на першій сходинці рейтингу вдалих індивідуальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mozo Football.

22-річний українець став лідером сезону чемпіонату Англії за середньою кількістю успішних обіграшів за 90 хвилин. Вінгер "синіх" випередив інших зірок Прем'єр-ліги з навиками дриблінгу.

За 90 хвилин Мудрик у середньому 2,3 рази успішно обігрує суперника. За цим показником він випередив вінгера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо (2,1 обіграші), хавбека "Манчестер Сіті" Джека Гріліша (2,0), вінгера "Ліверпуля" Луїса Діаса (1,9) і крайнього нападника столичного "Арсенала" Габріела Мартінеллі (1,8). Статистика сформована за даними останнього місяця.

Утім, індивідуальні дії Мудрика наразі слабко впливають на результативність. У нинішньому сезоні українець зіграв 14 матчів АПЛ, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. "Челсі" з трьома поразками в останніх п'яти турах опинився на 12-й сходинці.

У неділю Мудрик відіграв усі 90 хвилин проти "Евертона" Віталія Миколенка. Вінгер отримав "гірчичник", а лондонці поступилися "ірискам" (0:2). У складі мерсисайдців голами відзначилися Дукуре та Доббін.

До слова, українці Циганков і Довбик заклали фундамент перемоги "Жирони" над "Барселоною" на виїзді.

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