"Манчестер Юнайтед" подыскал замену тен Хагу. Экс-наставник "Реала" обставил Зидана

Испанский тренер стал серьезным претендентом на должность наставника МЮ. Кресло под действующим менеджером "красных дьяволов" серьезно пошатнулось. Ранее фаворитом взамен нидерландцу называли Зинедина Зидана.

Накануне "Юнайтед" с тен Хагом во главе проиграл мюнхенской "Баварии" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Домашнее поражение привело не только к вылету из престижного турнира. Манкунианцы вовсе завершили выступления на евроарене.

Руководство МЮ якобы изучает вариант с изменениями на тренерском мостике команды. Наряду с провалом в Лиге чемпионов не впечатляют результаты команды и в чемпионате Англии. "Юнайтед" набрал 27 очков в Премьер-лиге, идет на 6-й строчке и уже на 6 пунктов отстал от топ-4.

Лопетеги остается без работы с лета. Перед стартом сезона АПЛ он покинул "Вулверхэмптон" в знак протеста. Испанец был недоволен продажей звезд "волков" и отказом руководства подписать желаемых исполнителей.

Кто такой Хулен Лопетеги

Уроженец городка Астеаса в Стране Басков. На профессиональном уровне выступал за "Кастилью", мадридский "Реал", "Лас-Пальмас", "Логроньес", "Барселону" и "Райо Вальекано".

Карьеру тренера начал с должности ассистента главного в сборной Испании U-17. В 2003 году самостоятельно возглавил "Райо Вальекано". Затем работал с юношескими и молодежными сборными Испании. В 2014-2016 гг. тренировал "Порту". Затем возглавил сборную Испании, которую бросил со скандалом ради "Реала".

На "Бернабеу" задержался всего на несколько месяцев и был уволен в октябре 2018 года. Позже тренировал "Севилью" и триумфовал с нервионцами в Лиге Европы 2019/20.