"Манчестер Юнайтед" подыскал замену тен Хагу. Экс-наставник "Реала" обставил Зидана

Эрик тен Хаг оказался под угрозой увольнения из английского "Манчестер Юнайтед" после бесславного вылета команды из еврокубков. Пресса сосватала на "Олд Траффорд" другого специалиста из континента – Хулена Лопетеги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
Испанский тренер стал серьезным претендентом на должность наставника МЮ. Кресло под действующим менеджером "красных дьяволов" серьезно пошатнулось. Ранее фаворитом взамен нидерландцу называли Зинедина Зидана.
Накануне "Юнайтед" с тен Хагом во главе проиграл мюнхенской "Баварии" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Домашнее поражение привело не только к вылету из престижного турнира. Манкунианцы вовсе завершили выступления на евроарене.
Руководство МЮ якобы изучает вариант с изменениями на тренерском мостике команды. Наряду с провалом в Лиге чемпионов не впечатляют результаты команды и в чемпионате Англии. "Юнайтед" набрал 27 очков в Премьер-лиге, идет на 6-й строчке и уже на 6 пунктов отстал от топ-4.
Лопетеги остается без работы с лета. Перед стартом сезона АПЛ он покинул "Вулверхэмптон" в знак протеста. Испанец был недоволен продажей звезд "волков" и отказом руководства подписать желаемых исполнителей.
Уроженец городка Астеаса в Стране Басков. На профессиональном уровне выступал за "Кастилью", мадридский "Реал", "Лас-Пальмас", "Логроньес", "Барселону" и "Райо Вальекано".
Карьеру тренера начал с должности ассистента главного в сборной Испании U-17. В 2003 году самостоятельно возглавил "Райо Вальекано". Затем работал с юношескими и молодежными сборными Испании. В 2014-2016 гг. тренировал "Порту". Затем возглавил сборную Испании, которую бросил со скандалом ради "Реала".
На "Бернабеу" задержался всего на несколько месяцев и был уволен в октябре 2018 года. Позже тренировал "Севилью" и триумфовал с нервионцами в Лиге Европы 2019/20.
К слову, украинец Мудрик возглавил рейтинг Премьер-лиги по успешным обыгрышам.
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