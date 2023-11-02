Зідан став фаворитом на посаду тренера МЮ в разі відставки тен Хага: хто в конкурентах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oddschecker .

Крісло під нідерландським фахівцем неабияк захиталося на фоні невдалих результатів манкуніанців. У неділю "Юнайтед" програв дербі "Манчестер Сіті" (0:3) в англійській Прем'єр-лізі, а напередодні з тим же рахунком поступився "Ньюкаслу" в Кубку ліги.

Як наслідок, різко впав коефіцієнт на те, що наступною тренерською відставкою в АПЛ буде звільнення тен Хага. Якщо в серпні на такий розвиток подій можна було закластися з кефом 66,00, то зараз – із доволі скромним балом 1,25. Схоже, відставка нідерландця станеться вже в разі невдачі проти "Фулхема" 4 листопада.

Водночас нової актуальності набули коефіцієнти на наступного тренера МЮ. Фаворитом букмекерів став колишній керманич мадридського "Реала" Зінедін Зідан. Заклатися на появу француза на "Олд Траффорд" можна з кефом 4,00. Утім, володар "Золотого м'яча-1998" не буде єдиним претендентом на посаду.

Заочну конкуренцію Зідану готова нав'язати низка фахівців. Наприклад, коефіцієнт на призначення керманича збірної Німеччини Юліана Нагельсманна склав 5,00. Прихильники футбольної філософії Грема Поттера вивчать варіант зі ставкою на свого улюбленця з кефом 7,50. Тим часом на титулованого італійця Антоніо Конте можна поставити з балом 16,00.

Календар прийдешніх поєдинків МЮ у всіх турнірах: