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"Манчестер Юнайтед" назначил Сульшера и.о. главного тренера

Новости » Спорт    19.12.2018 - 11:49
"Манчестер Юнайтед" назначил Сульшера и.о. главного тренера
Фото: Уле Гуннар Сульшер (manutd.com)

Наставник будет работать до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннар Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба

Вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.

Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, став шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка Англии и обладателем Межконтинентального кубка.

Также Оле Гуннар с 2008 по 2010 год успел поработать в качестве тренера резервной команды "манкунианцев". Последним местом работы наставника был норвежский "Мольде".

Сульшер известен голом, который принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Баварией" в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

Напомним, ранее официальный сайт "Манчестер Юнайтед" опубликовал, а затем удалил сообщение о назначении Сульшера исполняющим обязанности наставника.

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