ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Манчестер Юнайтед" призначив Сульшера в.о. головного тренера

Новини » Спорт    19.12.2018 - 11:49
"Манчестер Юнайтед" призначив Сульшера в.о. головного тренера
Фото: Уле Гуннар Сульшер (manutd.com)

Наставник працюватиме до кінця сезону

"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Уле Гуннар Сульшера виконуючим обов'язки головного тренера команди до кінця нинішнього сезону після звільнення Жозе Моурінью. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу

Разом з ним в тренерському штабі працюватиме Майкл Фелан, а також Майкл Каррік і Кіран Маккейна.

Сульшер виступав за МЮ з 1996 по 2007 рік, ставши шестиразовим чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, двічі володарем Кубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів, двічі володарем Суперкубка Англії і володарем Міжконтинентального кубка.

Також Уле Гуннар з 2008 по 2010 рік встиг попрацювати в ролі тренера резервної команди "манкуніанців". Останнім місцем роботи наставника був норвезький "Мольде".

Сульшер відомий голом, який приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

Нагадаємо, раніше офіційний сайт "Манчестер Юнайтед" опублікував, але потім видалив повідомлення про призначення Сульшера виконуючим обов'язки наставника.

"Манчестер Юнайтед" звільнив Моурінью з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" відмовив продавати гравця збірної Франції
Новини України Манчестер Юнайтедтренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся