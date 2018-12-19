"Манчестер Юнайтед" призначив Сульшера в.о. головного тренера

Фото: Уле Гуннар Сульшер (manutd.com)

Наставник працюватиме до кінця сезону

"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Уле Гуннар Сульшера виконуючим обов'язки головного тренера команди до кінця нинішнього сезону після звільнення Жозе Моурінью. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу

Разом з ним в тренерському штабі працюватиме Майкл Фелан, а також Майкл Каррік і Кіран Маккейна.

Сульшер виступав за МЮ з 1996 по 2007 рік, ставши шестиразовим чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, двічі володарем Кубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів, двічі володарем Суперкубка Англії і володарем Міжконтинентального кубка.

Також Уле Гуннар з 2008 по 2010 рік встиг попрацювати в ролі тренера резервної команди "манкуніанців". Останнім місцем роботи наставника був норвезький "Мольде".

Сульшер відомий голом, який приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

#OnThisDay in 1996, Ole Gunnar Solskjaer joined #MUFC.



We'll ALWAYS remember your contribution at the Nou Camp in '99. pic.twitter.com/411fjQTfzx — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2018

Нагадаємо, раніше офіційний сайт "Манчестер Юнайтед" опублікував, але потім видалив повідомлення про призначення Сульшера виконуючим обов'язки наставника.