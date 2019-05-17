"Манчестер Сити" включился в борьбу за форварда "Атлетико" Гризманна

Еще один европейский топ-клуб может побороться за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, объявившего об уходе из команды по окончании сезона. Как сообщает Sport.es, борьбу за 28-летнего француза включился "Манчестер Сити".

"Горожане", как и другие претенденты на форварда - "Пари Сен-Жермен" и "Барселона", обладают достаточной финансовой мощью, чтобы приобрести футболиста.

"Сине-гранатовые" в свою очередь не намерены участвовать в аукционе за Гризманна и ждут шагов с его стороны. Каталонцы намерены заполучить игрока, если он поставит спортивные интересы выше финансовых. В противном случае "Барселона" не станет улучшать свое предложение и откажется от трансфера.

Напомним, "Барселона" предложила Гризманну оклад меньше, чем он получает в "Атлетико", однако француз сможет больше заработать на спонсорских контрактах.