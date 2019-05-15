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ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны"

Новости » Спорт    15.05.2019 - 13:12
ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны"
Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/Atleti)

Французский нападающий может оказаться на родине

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен предпринять попытку перехватить звездного нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает L'Equipe. 

Главным претендентом на французского футболиста является каталонская "Барселона", однако на прошлой неделе агенты игрока встречались с представителями ПСЖ.

Предполагается, что каталонский клуб предложит "Атлетико" 120 млн евро. Сумма, на которую рассчитывают парижане, пока не разглашается.

Накануне Гризманн официально сообщил об уходе из "Атлетико". За пять лет в клубе он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.

Напомним, Гризманн был признан лучшим игроком финала Лиги Европы-2017/18.

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