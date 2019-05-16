"Барселона" предложила Гризманну оклад меньше, чем в "Атлетико"

Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/EuropaLeague)

Однако француз сможет больше заработать на спонсорских контрактах

"Барселона" предложила нападающему Антуану Гризманну, который ранее объявил об уходе из "Атлетико" по окончании сезона, 5-летнее соглашение с зарплатой в размере 17 млн евро в год. Об этом сообщает L'Equipe.

В мадридском клубе француз зарабатывает 21 млн евро в год. Таким образом, оклад футболиста снизится на 4 миллиона, если он примет решение перейти в "Барселону".

Однако, как отмечается, футболист сможет больше заработать в каталонском клубе на спонсорских контрактах.

С 1 июля текущего года отступные Гризманна по контракту с "Атлетико" сократятся с 200 млн евро до 120 млн. Из них 20% (24 млн евро) "матрасники" выплатят "Реал Сосьедаду" - бывшему клубу футболиста.

Гризманн выступает в составе "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Напомним, ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны".