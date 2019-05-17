"Манчестер Сіті" включився в боротьбу за форварда "Атлетіко" Грізманн

Ще один європейський топ-клуб може поборотися за нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна, який оголосив про відхід з команди після закінчення сезону. Як повідомляє Sport.es, боротьбу за 28-річного француза включився "Манчестер Сіті".

"Городяни", як і інші претенденти на форварда - "Парі Сен-Жермен" і "Барселона", володіють достатньою фінансовою потужністю, щоб придбати футболіста.

"Синьо-гранатові" у свою чергу не мають наміру брати участь в аукціоні за Грізманна і чекають кроків з його боку. Каталонці мають намір здобути гравця, якщо він поставить спортивні інтереси вище фінансових. В іншому випадку "Барселона" не стане покращувати свою пропозицію і відмовиться від трансферу.

Нагадаємо, "Барселона" запропонувала Грізманн оклад менше, ніж він отримує в "Атлетіко", однак француз зможе більше заробити на спонсорських контрактах.