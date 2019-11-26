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Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт     26.11.2019 - 17:52
Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 5 тура группового турнира Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является английский клуб.

26 ноября 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

Действующие чемпионы Англии и Украины сойдутся на стадионе "Этихад" в Манчестере в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн-трансляцию поединка можно смотреть в прямом эфире специализированного телеканала "Футбол 1". Время начала игры - 22:00 по Киеву.

Обе команды имеют кадровые проблемы. "Шахтер" отправился в Англию без двух лидеров - Марлоса, который получил красную карточку в предыдущем матче группового этапа, и травмированного Тайсона. В лазарете у "Ман Сити" - украинец Александр Зинченко, Клаудио Браво, Эмерик Лапорт, Лерой Сане, а также Серхио Агуэро.

Турнирная ситуация в группе оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф всем участникам. Манчестерцы могут оформить выход, если не уступят "Шахтеру". "Горнякам" достаточно набрать столько же очков в оставшихся матчах, сколько наберет и загребское "Динамо". "Аталанта" вполне способна вернуться в борьбу при условии победы над хорватами в Милане.

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