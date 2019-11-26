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Манчестер Сіті - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт     26.11.2019 - 17:52
Манчестер Сіті - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" буде приймати на своєму полі донецький "Шахтар" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є англійський клуб.

26 листопада 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"

Чинні чемпіони Англії та України зійдуться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивитися онлайн-трансляцію поєдинку можна у пряму ефірі спеціалізованого телеканалу "Футбол 1". Час початку гри - 22:00 за Києвом.

Обидві команди мають кадрові проблеми. "Шахтар" вирушив до Англії без двох лідерів - Марлоса, який отримав червону картку у попередньому матчі групового етапу, і травмованого Тайсона. У лазареті у "Ман Сіті" - українець Олександр Зінченко, Клаудіо Браво, Емерік Лапорт, Лерой Сане, а також Серхіо Агуеро.

Турнірна ситуація у групі залишає хороші шанси на вихід в плей-офф всім учасникам. Манчестерці можуть оформити вихід, якщо не поступляться "Шахтарю". "Гірникам" достатньо набрати стільки ж очок в останніх матчах, скільки набере і загребське "Динамо". "Аталанта" цілком здатна повернутися в боротьбу за умови перемоги над хорватами в Мілані.

Лідер "Манчестер Сіті" пропустить матч Ліги чемпіонів з "Шахтарем" Україні не вдалося просунутися вперед в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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