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Манчестер Сити - Шахтер: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     26.11.2019 - 14:05
Манчестер Сити - Шахтер: прогноз букмекеров
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

Донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде с "Манчестер Сити" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

26 ноября 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

Букмекеры считают английскую команду безоговорочным фаворитом встречи. На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,15, тогда как триумф "Шахтера" оценивается в 17,50. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 8,10.

"Манчестер Сити" уверенно лидирует в группе и для досрочного выхода в плей-офф достаточно не проиграть "горнякам" в сегодняшнем матче. Для дончан важно взять очки, чтобы побороться за выход из группы.

Обе команды имеют кадровые проблемы. Чемпион Украины отправился в Англию без двух лидеров - Марлоса, который получил красную карточку в предыдущем матче группового этапа, и травмированного Тайсона. В лазарете у "Манчестер Сити" - украинец Александр Зинченко, Клаудио Браво, Эмерик Лапорт, Лерой Сане, а также Серхио Агуэро.

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