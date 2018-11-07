Манчестер Сити - Шахтер: онлайн трансляция

Манчестер Сити - Шахтер (shakhtar.com)

РБК-Украина проведет трансляцию игры 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Шахтер. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на Футбол 2. "Манчестер Сити" примет "Шахтер" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами противостояния являются подопечные Гвардиолы.

7 ноября 22:00

Манчестер, стадион Этихад

Накануне матча "горожане" занимают первое место в группе F, набрав шесть очков, благодаря как раз победе над "Шахтером" в поединке в Харькове две недели назад со счетом 0:3. На счету "горняков" два пункта, у других команд группы "Лиона" и "Хоффенхайма" пять и два очка соответственно.

Таким образом "Сити" досрочно выйдет в плей-офф, если победит "Шахтер", а "Хоффенхайм" в параллельном матче уступит в Лионе. Борьба за выход в плей-офф между остальными тремя командами еще будет продолжаться.