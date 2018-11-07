Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн трансляція

Манчестер Сіті - Шахтар (shakhtar.com)

РБК-Україна проведе трансляцію гри 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті - Шахтар. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на Футбол 2. "Манчестер Сіті" прийматиме "Шахтар" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, абсолютними фаворитами протистояння є підопічні Гвардіоли.

7 листопада 22:00

Манчестер, стадіон Етіхад

Напередодні матчу "містяни" займають перше місце в групі F, набравши шість очок, завдяки якраз перемозі над "Шахтарем" у поєдинку в Харкові два тижні тому з рахунком 0:3. На рахунку "гірників" два пункти, у інших команд групи "Ліона" та "Хоффенхайма" п'ять і два очка відповідно.

Таким чином "Сіті" достроково вийде в плей-офф, якщо здолає "Шахтар", а "Хоффенхайм" в паралельному матчі поступиться в Ліоні. Боротьба за вихід в плей-офф між іншими трьома командами ще триватиме.