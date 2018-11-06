Марлос и Тайсон отправились с "Шахтером" на игру против "Ман Сити"

Фонсека взял с собой 22 футболиста
Донецкий "Шахтер" отправился на игру 4 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается в Twitter "горняков".
Вместе с командой в Мачестер отправились Тайсон и Марлос, который лишь недавно восстановился после травмы.
Летим в Манчестер на суперматч @ChampionsLeague. #UCL— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2018
Пожелайте нам удачи! #МанСитиШахтер pic.twitter.com/mNY1S06PjG
Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста:
Вратари: Андрей Пятов, Александр Шевченко
Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Евгений Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили
Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем, Марлос, Дентиньо, Сергей Болбат, Тайсон, Сиприано
Нападающие: Жуниор Мораес, Кайоде
Марлос и Тайсон – в составе. Заявка команды на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. pic.twitter.com/Y1TJ9wI1t9— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2018
Отметим, Марлос и Ракицкий не получили вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи со Словакией и Турцией.
Матч "Ман Сити" - "Шахетр" состоится 7 ноября, начало - 22:00 по киевскому времени.