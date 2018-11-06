Марлос и Тайсон отправились с "Шахтером" на игру против "Ман Сити"

Фото: "Шахтер" взял курс на Манчестер (twitter.com/FCShakhtar)

Фонсека взял с собой 22 футболиста

Донецкий "Шахтер" отправился на игру 4 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается в Twitter "горняков".

Вместе с командой в Мачестер отправились Тайсон и Марлос, который лишь недавно восстановился после травмы.

Паулу Фонсека взял с собой 22 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Александр Шевченко

Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Евгений Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем, Марлос, Дентиньо, Сергей Болбат, Тайсон, Сиприано

Нападающие: Жуниор Мораес, Кайоде

Марлос и Тайсон – в составе. Заявка команды на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. pic.twitter.com/Y1TJ9wI1t9 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2018

Отметим, Марлос и Ракицкий не получили вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи со Словакией и Турцией.

Матч "Ман Сити" - "Шахетр" состоится 7 ноября, начало - 22:00 по киевскому времени.