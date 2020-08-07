Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

7 августа 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

Согласно прогнозу букмекеров, явным фаворитом игры является манчестерский клуб, победа которого оценивается в 1,70. Для сравнения, коэффициент на успех мадридского "Реала" составляет 4,33. Аналогичная ставка предлагается на ничейный результат - 4,33.

Предыдущая встреча

В первой игре "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал" (2:1). Иско вывел мадридцев вперед, однако гости благодаря голам Габриэла Жезуса и Кевина де Брюйне сначала восстановили равновесие, а затем вырвали победу.

Кадровая ситуация

"Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на защитника Менди из-за перебора желтых карточек и травмированного нападающего Агуэро. За "Реал" не сыграют дисквалифицированный защитник Рамос и Гарет Бэйл, которого Зидан оставил вне заявки. Под вопросом участие Марсело, Мариано Диаса и Азара.

Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов мог стать для "горожан" последним на несколько ближайших лет, однако CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.