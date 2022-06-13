"Манчестер Сити" представил Холанда: видео

"Горожане" презентовали норвежца в символический день. Ровно 22 года назад "Сити" подписал отца форварда – Альфа-Инге Холанда. Он провел в Манчестере три года.

О трансфере Холанда "Манчестер Сити" договорился еще в мае. Скандинав подписал 5-летний договор. Его переход стоил "горожанам" ориентировочно 60 млн евро. Во время презентации клуб использовал одну из детских фотографий форварда, где он позирует в тогдашней футболке "Сити".

Эрлинг Холанд является воспитанников норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в дортмундскую "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.