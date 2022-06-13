"Манчестер Сити" представил Холанда: видео

Нападающий Эрлинг Холанд окончательно присоединился к лагерю английского "Манчестер Сити".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горожане" презентовали норвежца в символический день. Ровно 22 года назад "Сити" подписал отца форварда – Альфа-Инге Холанда. Он провел в Манчестере три года.
О трансфере Холанда "Манчестер Сити" договорился еще в мае. Скандинав подписал 5-летний договор. Его переход стоил "горожанам" ориентировочно 60 млн евро. Во время презентации клуб использовал одну из детских фотографий форварда, где он позирует в тогдашней футболке "Сити".
Эрлинг Холанд является воспитанников норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в дортмундскую "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.
Напомним, что английский "Ливерпуль" договорился о трансфере Нуньеса из "Бенфики".
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