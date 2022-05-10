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"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда

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Манчестер, Вторник 10 мая 2022 17:55
"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда Фото: Эрлинг Холанд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд летом сменит дортмундскую "Боруссию" на английский "Манчестер Сити". Оба клуба подтвердили переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний бомбардир официально сменит клубную прописку 1 июля. "Горожане" на всякий случай подчеркнули, что трансфер будет закрыт после согласования деталей личного соглашения Холанда с грандом АПЛ.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо накануне заявил, что норвежский нападающий подпишет 5-летний контракт с "Манчестер Сити". Его ориентировочная зарплата составит 375 тысяч фунтов в неделю. Дортмундская "Боруссия" получит за форварда около 60 млн евро.

Эрлинг Холанд является воспитанником норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.

К слову, сборная Украины получила очередного соперника для спаррингов перед плей-офф отбора к ЧМ-2022.

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