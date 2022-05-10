"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд летом сменит дортмундскую "Боруссию" на английский "Манчестер Сити". Оба клуба подтвердили переход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
21-летний бомбардир официально сменит клубную прописку 1 июля. "Горожане" на всякий случай подчеркнули, что трансфер будет закрыт после согласования деталей личного соглашения Холанда с грандом АПЛ.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо накануне заявил, что норвежский нападающий подпишет 5-летний контракт с "Манчестер Сити". Его ориентировочная зарплата составит 375 тысяч фунтов в неделю. Дортмундская "Боруссия" получит за форварда около 60 млн евро.
Эрлинг Холанд является воспитанником норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.
Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022
The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.
К слову, сборная Украины получила очередного соперника для спаррингов перед плей-офф отбора к ЧМ-2022.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.