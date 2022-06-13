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"Ливерпуль" договорился о покупке конкурента Яремчука

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Лиссабон, Понедельник 13 июня 2022 10:25
"Ливерпуль" договорился о покупке конкурента Яремчука Фото: Дарвин Нуньес (twitter.com/slbenfica_en)
Автор: Антон Федорцив

Лиссабонская "Бенфика" приняла предложение английского "Ливерпуля" о продаже нападающего Дарвина Нуньеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Орлы" согласились продать форварда за 75 млн евро. С учетом различных бонусов, сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов.

Теперь Нуньес должен подписать контракт с британским грандом. Перед заключением сделки 22-летний уругваец пройдет медицинское обследование. Все детали сотрудничества с мерсисайдцами нападающий уже согласовал и подпишет контракт на 6 лет.

В сезоне 2021/22 Дарвин Нуньес провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 34 мяча. Он выиграл конкуренцию за место в основе "Бенфики" у украинца Романа Яремчука и швейцарца Хариса Сеферовича.

Нуньес является воспитанником уругвайского "Пеньяроля". В Европе он защищал цвета испанской "Альмерии", откуда перебрался в Лиссабон за 24 миллиона в евровалюте.

К слову, сборная Испании уверенно разобралась с чехами в Лиге наций УЕФА.

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