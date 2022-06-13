"Манчестер Сіті" презентував Холанда: відео

"Містяни" презентували норвежця в символічний день. Рівно 22 роки тому "Сіті" підписав батька форварда – Альфа-Інге Холанда. Той провів у Манчестері три роки.

Про трансфер Холанда "Манчестер Сіті" домовився ще в травні. Скандинав підписав 5-річний контракт. Його перехід коштував "містянам" орієнтовно 60 млн євро. Під час презентації клуб використав одну з дитячих світлин форварда, де він позує у тодішній футболці "Сіті".

Ерлінг Холанд є вихованцем норвезьких "Брюне" та "Мольде". У 2019-2020 рр. він захищав кольори австрійського "Зальцбурга", звідки перебрався до дортмундської "Боруссії". У складі "джмелів" Холанд наразі провів 88 матчів у всіх турнірах, у яких забив 85 м'ячів.