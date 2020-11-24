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"Манчестер Сити" подготовил для Месси долгосрочное соглашение

Автор: Вера Олейник

"Манчестер Сити" разработал долгосрочное предложение для форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Английский клуб готов предложить аргентинцу соглашение на 10 лет.

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Об этом пишет авторитетное издание The Times.

"Горожане" намерены предпринять еще одну попытку приобрести 33-летнего нападающего уже этой зимой, однако также появилась информация о возможном переходе игрока летом 2021 года, когда у него истечет контракт с "Барселоной".

Ожидается, что холдинговая компания, которая владеет "Манчестер Сити", предложит шестикратному обладателю "Золотого мяча" провести несколько сезонов непосредственно в клубе. Затем он сможет присоединиться к одной из восьми команд, находящимися в распоряжении холдинга. После того как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

В "Ман Сити" считают, что подписание Месси позволит резко повысить доходы от рекламных контрактов, а также полагают, что переход аргентинца облегчит переговоры с другими топ-футболистами.

Напомним, Месси пытался покинуть "Барселону" минувшим летом. Получив отказ, форвард вступил в конфликт с руководством, но в итоге он решил остаться в клубе до конца действующего соглашения, которое истекает следующим летом.

Также сообщалось, что Месси обсуждал свой переход в "Сити" с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

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