ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Манчестер Сіті" підготував для Мессі довгострокову угоду

Автор: Вера Олейник

"Манчестер Сіті" розробив довгострокову пропозицію для форварда "Барселони" Ліонеля Мессі. Англійський клуб готовий запропонувати аргентинцеві угоду на 10 років.

Популярні новини

Про це пише авторитетне видання The Times.

"Городяни" мають намір зробити ще одну спробу придбати 33-річного нападника вже цієї зими, однак також з'явилася інформація про можливий перехід гравця влітку 2021 року, коли у нього закінчиться контракт з "Барселоною".

Очікується, що холдингова компанія, яка володіє "Манчестер Сіті", запропонує шестикратному володарю "Золотого м'яча" провести кілька сезонів безпосередньо в клубі. Потім він зможе приєднатися до однієї з восьми команд, які перебувають в розпорядженні холдингу. Після того як футболіст завершить кар'єру, він стане амбассадором клубу.

У "Ман Сіті" вважають, що підписання Мессі дозволить різко підвищити доходи від рекламних контрактів, а також вважають, що перехід аргентинця полегшить переговори з іншими топ-футболістами.

Нагадаємо, Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа. Отримавши відмову, форвард вступив у конфлікт з керівництвом, але в підсумку він вирішив залишитися в клубі до кінця чинної угоди, яке закінчується наступного літа.

Також повідомлялося, що Мессі обговорював свій перехід в "Сіті" з головним тренером команди Пепом Гвардіолою.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Манчестер СититрансферыМесси