"Манчестер Сіті" подасть апеляцію на дискваліфікацію УЄФА

Фото: "Манчстер Сіті" (facebook.com/mancity)

У клубі назвали рішення УЄФА упередженим

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" подасть апеляцію на рішення УЄФА про дискваліфікації клубу від участі в єврокубках на два сезони. Про це повідомили в прес-службі "Ман Сіті".

У футбольному клубі заявили, що дане рішення є упередженим, і що найближчим часом буде подано апеляцію в Спортивний арбітражний суд.

"У грудні 2018 року головний слідчий УЄФА публічно передрік санкції щодо "Манчестер Сіті", ще до початку розслідування. Тепер, коли цей упереджений процес завершився, клуб при першій же можливості направить скаргу в Спортивний арбітражний суд", - повідомили в "Ман Сіті".

Нагадаємо, 14 лютого Арбітражна палата інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів прийняла рішення про дискваліфікацію англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" від участі в єврокубках на сезони 2020/2021, 2021/2022. В УЄФА заявили, що клуб у 2012-2016 роках істотно порушив правила фінансового фейр-плей".

Інформація про можливу дискваліфікацію чинного чемпіона Англії з'явилася в кінці 2018 року. Причиною цього стала інформація, що з'явилася в Football Leaks, про порушення фінансового "фейр-плей".