Лунин может сыграть против "Реала" в Кубке Испании

Фото: Андрей Лунин (twitter.com/cdleganes)

Такое решение могут принять из-за недостаточной игровой практики украинца

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", может сыграть в матче Кубка Испании против мадридцев. Об этом сообщает AS.

По условиям соглашения, вратарь не имеет права выходить на поле против "королевского клуба". Однако руководство "Реала" может сделать исключение и дать украинцу разрешение играть. Это решение может быть принято из-за недостаточной игровой практики Лунина.

"Леганес" сыграет с "Реалом" 9 и 16 января. 19-летний голкипер в текущем сезоне провел четыре матча за "Леганес" во всех турнирах и пропустил два мяча.

Напомним, ранее Лунину запретили играть в "Леганесе" под 99 номером.