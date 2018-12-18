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"Манчестер Сіті" визначив головну трансферну ціль

Новини » Спорт    18.12.2018 - 11:51
"Манчестер Сіті" визначив головну трансферну ціль
Фото: Іско (realmadrid.com)

Англійський клуб хоче купити півзахисника "Реала"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола визначив півзахисника мадридського "Реала" Іско як пріоритетну трансферну мету англійського клубу. Про це повідомляє AS.

Уточнюється, що перехід може відбутися після закінчення нинішнього сезону. Представники "городян" вже провели з агентами футболіста попередні переговори.

Контракт хавбека з "Реалом" розрахований до літа 2022 року, а сума відступних складає 700 млн євро.

Раніше повідомлялося, що у Іско розгорівся конфлікт з головним тренером команди Сантьяго Соларі. Після одного з матчів чемпіонату Іспанії гравець відмовився потиснути руку фахівця, після чого став рідше виходити на поле.

На рахунку гравця гол і дві результативні передачі в 11 матчах Примери нинішнього сезону.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками 2018 року Лука Модріч заявив, що хоче завершити кар'єру в "Реалі".

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