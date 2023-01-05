"Манчестер Сіті" мінімально здолав "Челсі" та продовжив переслідування "Арсенала" в АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Челсі" – "Манчестер Сіті" – 0:1

Гол: Марез, 63

Насичений графік на Альбіоні змусив команди грати в економ-режимі. Як наслідок, першого реального моменту вболівальникам довелося чекати майже весь тайм. Аж на 38-й хвилині Де Брюйне розрізним пасом вивів на ударну позицію Холанда, та той у боротьбі з Кулібалі пробив поруч зі стійкою.

"Сині" відповіли за кілька хвилин. Це юний Чуквуемека отримав пас від Гаверца, обіграв Родрі та потужно пробив низом із лінії штрафного майданчика. Едерсон врятувати "Ман Сіті" вже не міг, але м'яч поцілив у стійку.

Після перерви каркас воріт перевірили і "містяни". Де Брюйне та Фоден цікаво розіграли кутовий, а після навісу до гущі подій головою на ближній пробив Аке – знову стійка! "Челсі" організував у відповідь триходівку Чуквуемека-Гаверц-Сілва, та бразильський ветеран пробив повз ворота.

А на 63-й хвилині "Манчестер Сіті" повів у рахунку. Черговий розрізний пас Де Брюйне знайшов на лівому краю карної зони Гріліша, а той прострілив уздовж воріт. На дальній стійці вже чатував Марез і в дотик відправив м'яч у сітку – 0:1.

Господарі намагалися відігратися навіть із ослабленим травмами підбором виконавців. Але з одного боку "містяни" доволі прагматично "засушили" гру, а з іншого – "синім", особливо молодим, бракувало влучності. Зрештою, "Ман Сіті" втримав переможний рахунок.

Цей результат дозволив команді Хосепа Гвардіоли скоротити відставання від "Арсенала" нагорі АПЛ. "Каноніри" мають 44 очки, а "Манчестер Сіті" – 39 пунктів. "Челсі" натомість йде на 10-й сходинці (25 очок).