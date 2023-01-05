"Манчестер Сити" минимально одолел "Челси" и продолжил преследование "Арсенала" в АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:1

Гол: Марез, 63

Насыщенный график на Альбионе заставил команды играть в эконом-режиме. Как следствие, первого реального момента болельщикам пришлось ждать почти весь тайм. На 38-й минуте Де Брюйне разрезным пасом вывел на ударную позицию Холанда, но тот в борьбе с Кулибали пробил рядом со штангой.

"Синие" ответили через несколько минут. Это юный Чуквуэмека получил пас от Хаверца, обыграл Родри и мощно пробил низом с линии штрафной. Эдерсон спасти "Ман Сити" уже не мог, но мяч попал в штангу.

После перерыва каркас ворот проверили и "горожане". Де Брюйне и Фоден интересно разыграли угловой, а после навеса в гущу событий головой на ближний пробил Аке – снова стойка! "Челси" организовал ответную трехходовку Чуквуэмека-Хаверц-Силва, но бразильский ветеран пробил мимо ворот.

А на 63-й минуте "Манчестер Сити" повел в счете. Очередной разрезной пас Де Брюйне нашел на левом краю штрафной зоны Грилиша, а тот прострелил вдоль ворот. На дальней стойке уже караулил Марез и в касание отправил мяч в сетку – 0:1.

Хозяева пытались отыграться даже с ослабленным травмами подбором исполнителей. Но с одной стороны "горожане" довольно прагматично "засушили" игру, а с другой – "синим", особенно молодым, не хватало точности. В конце концов "Ман Сити" удержал победный счет.

Этот результат позволил команде Хосепа Гвардиолы сократить отставание от "Арсенала" наверху АПЛ. "Канониры" имеют 44 очка, а "Манчестер Сити" – 39 пунктов. "Челси" в свою очередь идет на 10-й строчке (25 очков).