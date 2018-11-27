Манафорт таємно зустрічався з Ассанжем у посольстві Еквадору, - The Guardian

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Манафорт зустрічався з Ассанжем у 2013, 2015 та навесні 2016 року

Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт провів таємні перемовини із засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем у посольстві Еквадору в Лондоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

У виданні зазначають, що Манафорт зустрічався з Ассанжем у 2013, 2015 та навесні 2016 року, саме коли Манафорт був уже призначений керівником президентської кампанії Трампа. Причини зустрічі невідомі.

Остання зустріч відбулася у березні 2016 року. Через кілька місяців після зустрічі Манафорта й Ассанжа Wikileaks опублікувала масу документів Демократичної партії, які були вкрадені російськими ГРУшниками. Манафорт назвав повідомлення британської газети "фальшивим на 100%".

Раніше повідомлялось, що Манафорт порушив умови своєї угоди зі слідством про визнання провини.

Раніше Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

У серпні суд Вірджинії визнав його винним у податкових і фінансових махінаціях.